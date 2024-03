A cura della Redazione

Ancora maltrattamenti, ancora una donna ferita. Ad essere aggredita, questa volta, anche una ragazza di 13 anni.

Figlia di una relazione fatta di vessazioni, la ragazza è stata testimone per anni delle violenze subite dalla madre, mai denunciate.

Ieri in tarda serata, l’episodio più grave. Il padre, 39enne di Villaricca, già noto alle forze dell’ordine, ha alzato la voce. Poi le parole hanno accompagnato il linguaggio del corpo e le mani sono diventate l’unico strumento comunicativo. Pugni, schiaffi, sia alla moglie che alla 13enne, inerme davanti alla rabbia del papà.

Le grida disperate e il tappeto di insulti hanno oltrepassato i confini dell’appartamento. Molti hanno sentito tutto, solo qualcuno ha composto il 112.

I carabinieri delle stazioni di Villaricca e Mugnano sono intervenuti quasi subito, non erano lontani. Il 39enne, ancora agitato, è finito in manette. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Le due vittime, invece, sono state portate in ospedale. Entrambe, secondo i medici, guariranno entro 30 giorni: la compagna ha subìto anche la frattura di una costola.