Il comando provinciale della Guardia di finanza di Salerno ha tratto in arresto un giovane di 23 anni di Pagani. Le indagini svolte hanno portato le Fiamme gialle della Compagnia di Nocera Inferiore presso l’abitazione del pusher, dove sono stati trovati circa due chilogrammi di sostanza stupefacente, già pronta per essere venduta.

I militari hanno rinvenuto oltre 1,8 chilogrammi di hashish suddiviso in 16 panetti e 30 bustine nonché 9 confezioni di marijuana per un totale di oltre 30 grammi, già confezionato e marchiato con la dicitura “Mj La Mousse”, oltre alla somma di denaro in contanti pari a 150 euro.

La droga insieme al contante e al telefono cellulare con cui il soggetto teneva contatti con fornitori e acquirenti, sono stati sottoposti a sequestro probatorio e messi a disposizione della magistratura, mentre il 23enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l'ipotesi di reato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.