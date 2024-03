A cura della Redazione

Questa mattina i carabinieri della stazione di Giugliano sono intervenuti presso istituto superiore Guglielmo Marconi, in via Spazzilli, per una studentessa deceduta verosimilmente per un malore.

Durante le lezioni, la ragazza di 15 anni avrebbe accusato un malore, e nonostante i tentativi di rianimazione di un equipaggio del 118, non ha dato più segni di vita.

Il corpo è stato portato presso il dipartimento di Medicina Legale dell’ospedale San Giuliano, su disposizione dell’autorità giudiziaria.