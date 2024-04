A cura della Redazione

Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Casoria sono intervenuti nell’ospedale San Giovanni di Dio a Frattamaggiore per una donna ferita.

Poco prima la vittima, una 44enne di Casoria, mentre stava passeggiando in via Padula a Casoria, veniva avvicinata da un uomo a bordo di un’auto.

L’uomo, sceso dal mezzo, strattonava la donna violentemente con lo scopo di sottrarle la borsa. La vittima si è ribellata e lui l’ha afferrata per i capelli. La donna non si è arresa e lui ha iniziato a prenderla a calci e pugni fino ad impossessarsi della borsa per poi fuggire.

Per la vittima fratture al braccio e alla gamba con lesione al cuoio capelluto.

Indagini in corso da parte dei carabinieri che hanno acquisito i sistemi di video sorveglianza e sono impegnati nella caccia al rapinatore.