A cura della Redazione

Inaugurazione del Parco Archeologico di Liternum, alla presenza del presidente della Regione Vincenzo De Luca, il sindaco di Giugliano in Campania, Nicola Pirozzi, i sindaci di Pozzuoli e Quarto, Luigi Manzoni e Antonio Sabino, l'ex senatore Lello Topo.

Grande partecipazione dei cittadini, dei bambini e delle scuole del territorio per l’inaugurazione di un’opera di straordinario valore paesaggistico ed archeologico, un parco di 70 mila mq.

Un percorso pedonale di 3,5 chilometri attraversa l’area, in cui emergono i resti dell‘antica via Domiziana, con sette isole di osservazione archeologica e punti di sosta attrezzati. Un pontile permette l’attracco delle canoe, mentre un teatro all’aperto sarà il palcoscenico per eventi e spettacoli.