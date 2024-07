A cura della Redazione

Dopo la brillante operazione di controllo sabato 22 giugno per la “movida” a Pomigliano che aveva portato tra l’altro a cogliere in flagranza un esercente a somministrare alcolici a due minorenni di 14 anni, lo scorso sabato 29 giugno la Polizia Locale è tornata ad effettuare un nuovo servizio notturno di controllo sempre nelle zone particolarmente prese d’assedio per la movida ed in modo particolare tra piazza Giovanni Leone, via Passariello, via Ercole Cantone e via Terracciano.

La Polizia Locale di Pomigliano d’Arco ha così intensificato i controlli nel centro urbano, portando a diversi provvedimenti:

Fermo amministrativo di 4 motocicli: I conducenti erano sprovvisti di casco protettivo.

Sequestro di un motociclo: Mancanza di copertura assicurativa.

Ritiro della patente di guida per un motociclo.

Postazioni di controllo: Verifiche sulle cinture di sicurezza e sulla guida a velocità sostenuta.

Il totale delle sanzioni elevate ammonta a circa 5.000 euro. Inoltre, sono stati effettuati controlli per la vendita e il consumo di sostanze stupefacenti, con esito negativo. È stata anche elevata una sanzione a un locale commerciale per emissioni sonore. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme durante le serate di movida a Pomigliano d’Arco.