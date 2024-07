A cura della Redazione

Nell’ambito dei controlli effettuati dalla Polizia Locale, al comando del ten. col. Giuseppe Formisano, veniva individuato un allaccio abusivo idrico presso un immobile di proprietà del comune di Pollena Trocchia.

Dopo varie verifiche con gli operatori della Gori si individuava il destinatario della fornitura abusiva e si provvedeva ad eliminare innanzitutto l’allaccio abusivo e successivamente a deferire lo stesso all’Autorità Giudiziaria.

Sono al momento in atto verifiche presso l’Ufficio patrimonio dell’Ente per verificare se l’occupante dell’alloggio comunale abbia o meno i titoli per abitarvi dentro.