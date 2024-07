A cura della Redazione

Ieri in tarda serata i carabinieri del nucleo operativo di Giugliano e quelli della stazione di Qualiano sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale di San Giuliano per un 22enne ferito.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei militari, il 22enne sarebbe stato accoltellato da due giovani, nei pressi di una farmacia in via della Libertà (confine Villaricca e Giugliano).

Cinque i fendenti. La vittima è in prognosi riservata, non in pericolo di vita.

Indagini in corso dei carabinieri di Marano per ricostruire la vicenda.