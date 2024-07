A cura della Redazione

Dopo una pausa di alcuni anni ritorna finalmente attivo in città il servizio “Sindaci in Contatto 2.0”, uno strumento di pubblica utilità già utilizzato con successo cinque anni fa a Pomigliano d'Arco. Questo sistema permette all’Amministrazione Comunale di contattare contemporaneamente tutti i telefoni dei cittadini con una sola telefonata.

«Con grande piacere ed entusiasmo voglio far sapere ai nostri cittadini - spiega il sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo - dell’avvio di un nuovo servizio che in realtà è stato ripreso in quanto era stato già utilizzato con degli ottimi risultati 5 anni fa; si chiama Sindaci in Contatto 2.0 e consiste in questo: l’amministrazione comunale in qualsiasi momento può contattare tutti i telefoni con una sola telefonata ma contemporaneamente». Qualsiasi emergenza ci sia in città, tutti coloro che si sono registrati vengono allertati sul proprio telefono contemporaneamente. Il Comune di Pomigliano aveva già adottato questo sistema per favorire la democrazia diretta, permettendo ai cittadini di esprimere pareri su questioni rilevanti come se fossero tutti in aula consiliare.

Iscrizione al Sistema di Allertamento Telefonico

Questo sistema di comunicazione istituzionale si rivela particolarmente importante in un momento storico caratterizzato da fenomeni sismici e bradisismici.

Per iscriversi al servizio, i cittadini possono utilizzare il form di contatto disponibile sul sito www.pomiglianodarco.sindacincontatto.it oppure chiamare il numero dedicato 08117604960. Il sindaco Russo ha sottolineato l’importanza di strumenti immediati e di facile utilizzo: «In questi momenti – sottolinea il primo cittadino di Pomigliano - è il fattore tempo a fare la differenza. Bisogna disporre di strumenti immediati, di facile utilizzo, costantemente operativi e che raggiungano tutti, soprattutto gli anziani meno avvezzi alle nuove tecnologie. Grazie a questo sistema, vengono raggiunti contemporaneamente con una semplice telefonata».

Un Sistema Semplice e Accessibile

L’iscrizione al servizio è molto semplice: basta chiamare il numero dedicato e digitare 1 per aderire o 2 per cancellarsi. La chiamata vocale è stata inserita da Consip nel catalogo MEPA come unico sistema di allertamento alla popolazione, dimostrando la sua efficacia e affidabilità.

Il sistema è accessibile senza bisogno di scaricare applicazioni: i numeri presenti negli elenchi telefonici vengono chiamati automaticamente, mentre chi non è incluso può iscriversi chiamando il numero dedicato e digitando 1. Allo stesso modo, è possibile disattivarsi chiamando lo stesso numero e selezionando 2.

La piattaforma ed il servizio sono forniti dalla Enterprise Contact Group la cui CEO Valentina Flaminio, proprietaria del marchio e del sistema software “Sindaci in Contatto 2.0”, ha ricevuto un importante riconoscimento lo scorso 14 ottobre alla Camera dei deputati, nell’ambito del premio “America Innovazione 2024”. Questo attestato premia l’innovazione e l’efficacia di un sistema che continua a rappresentare un modello di eccellenza nella comunicazione tra amministrazione e cittadini.