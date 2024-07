A cura della Redazione

I Carabinieri sono intervenuti all’Ospedale di Frattamaggiore per la segnalazione di una bambina di 6 mesi ricoverata in codice giallo per aver ingerito sostanza stupefacente.

I militari hanno subito perquisito l’abitazione della bambina dove hanno rinvenuto un grammo di marijuana, la stessa sostanza che la piccola dovrebbe aver ingerito.

La piccola, fortunatamente, non è in pericolo di vita, mentre la posizione dei genitori è al vaglio degli inquirenti. Avvisati i servizi sociali.