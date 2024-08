A cura della Redazione

Resta ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santobono di Napoli il bambino di 5 anni caduto dal balcone della sua abitazione, al secondo piano di una palazzina, a Sant'Anastasia, nel Napoletano, e operato d'urgenza in nottata.

La prognosi resta riservata, le condizioni del piccolo sono gravi.

Il bambino era in compagnia della nonna e del fratellino di 8 anni. La madre era al lavoro mentre il papà lavora all'estero. Il 118 intervenuto sul posto aveva portato il piccolo al Santobono di Napoli in codice rosso e in pericolo di vita.