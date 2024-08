A cura della Redazione

A seguito controlli predisposti sul territorio dal comandante della Polizia Locale di Volla, ten. col. Giuseppe Formisano, e finalizzati alla prevenzione di reati ambientali nell’ambito del progetto “Terra dei Fuochi”, veniva individuato e posto sotto sequestro un veicolo Ape Piaggio in quanto sprovvisto di assicurazione e perché intestato a persona defunta.

Le infrazioni contestate hanno portato all’irrogazione nei confronti del contravventore della somma pari ad 866 euro per mancanza di assicurazione, e 727 euro per mancata richiesta al PRA del trasferimento di proprietà del veicolo, nonché del sequestro amministrativo del veicolo.

I controlli per prevenire e reprimere i reati ambientali, ed in particolare l’abbandono dei rifiuti con il contestuale incendio sul territorio, non si fermeranno.