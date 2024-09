A cura della Redazione

I carabinieri della Stazione di Pozzuoli intervengono a via Miliscola dove poco prima uno scooter aveva investito un bambino di 3 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme al proprio papà.

La persona a bordo dello scooter non si è fermata per prestare soccorso proseguendo la sua marcia.

Il piccolo è stato prima trasferito nell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per poi essere trasferito nell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno ricostruendo l’evento.