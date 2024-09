A cura della Redazione

Questa mattina in via del Mare altezza civico 47 di Marano di Napoli i carabinieri della sezione Radiomobile locale sono intervenuti per un grave incidente stradale.

Due giovani in scooter, di 18 e 20 anni, sono rimasti gravemente feriti dopo uno scontro con un’auto. I sue sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Pozzuoli.

Il più giovane se la caverà con 30 giorni di prognosi per fratture varie. Il 20enne, invece, dopo vari tentativi di rianimazione è morto.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire dinamica e responsabilità. Salma e veicoli sono stati sequestrati.