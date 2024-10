A cura della Redazione

In serata i carabinieri della Compagnia di Giugliano sono intervenuti in via Cimabue, incrocio con via Tiziano per un 34enne già noto alle forze dell’ordine, colpito da alcuni proiettili alle gambe.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Frattamaggiore e non sembrerebbe in pericolo di vita.