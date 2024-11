A cura della Redazione

Il Consiglio Comunale di Pomigliano d’Arco ha approvato all’unanimità gli schemi di statuto e regolamento della Comunità Energetica Rinnovabile di Pomigliano d’Arco (CER), segnando un momento storico per il comune. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, pone le basi per un modello innovativo di produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili.

«La CER, costituita come associazione ai sensi del Codice Civile, coinvolgerà cittadini, imprese e enti pubblici con un obiettivo comune: produrre energia pulita, ridurre i costi in bolletta e contribuire alla sostenibilità ambientale», si legge nella nota del Comune.

La Comunità Energetica Rinnovabile di Pomigliano d’Arco sarà una realtà in cui l’energia prodotta localmente, grazie a impianti fotovoltaici ed eolici installati su edifici pubblici e privati, verrà condivisa tra i membri dell’associazione. Questo sistema porterà benefici su più livelli: risparmio energetico, con cittadini, scuole e imprese che potranno accedere a energia a costi ridotti, e parte dei risparmi reinvestita in progetti per il territorio; sostenibilità ambientale, con una significativa riduzione delle emissioni di CO₂ che contribuirà agli obiettivi di transizione ecologica; opportunità economiche e sociali, grazie agli incentivi statali e regionali, alla possibilità di generare posti di lavoro locali e al contrasto della povertà energetica, garantendo energia a basso costo alle fasce più deboli.

L’assessore all’Ambiente Maria Rosaria Toscano ha commentato: «La Comunità Energetica Rinnovabile è un grande passo avanti per il nostro comune. Non solo ci consente di ridurre i costi energetici, ma rappresenta una risposta concreta per la sostenibilità ambientale e un segnale di attenzione verso i cittadini, soprattutto quelli più vulnerabili. È un esempio di come la collaborazione tra istituzioni e comunità possa portare benefici concreti a tutti».

Fanno ancora notare dal Comune: «La gestione della Comunità Energetica Rinnovabile di Pomigliano d’Arco sarà democratica e trasparente, con un regolamento condiviso e l’obiettivo di rendere Pomigliano d’Arco un modello di indipendenza energetica e sostenibilità. La costituzione della Comunità Energetica rappresenta un investimento importante per il futuro del comune, favorendo non solo un risparmio tangibile per tutti, ma anche una maggiore equità e qualità della vita per i cittadini».