In casa un fucile a canne mozze calibro 12 e matricola abrasa, 2 pistole a gas senza tappo rosso e 9 cartucce per fucile. Quanto è bastato a Giuseppe Paciolla, 56enne di Grumo Nevano per finire in manette.

I carabinieri della Stazione locale hanno perquisito la sua abitazione e rinvenuto le armi nello sgabuzzino.

Paciolla è ora ai domiciliari, dovrà rispondere di detenzione di arma clandestina