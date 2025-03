A cura della Redazione

Sant’Anastasia, grave incidente in moto: ferite gravemente due ragazze.

I carabinieri della Stazione di Sant’Anastasia intervengono a vie dei Romani. Poco prima e per cause in corso di accertamento due ragazze di 16 anni in sella a uno scooter perdevano il controllo del mezzo cadendo violentemente a terra. Le due ragazze sono state trasferite in ospedale.

Per la prima contusioni al naso. L’altra ragazza, invece, è in codice rosso e ha riportato la lacerazione del fegato e contusioni multiple al corpo.

Rilievi da parte dei Carabinieri