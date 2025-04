A cura della Redazione

Aggredisce la mamma e minaccia di morte il fratello, per poi tentare di mettersi alla guida del proprio furgone con l'intento di raggiungere ed uccidere l'ex compagna che in passato lo aveva denunciato.

È accaduto a Pomigliano d'Arco, nel napoletano, dove un venditore ambulante di 46 anni, è stato arrestato dalla Polizia Municipale, diretta dal comandante, il colonnello Emiliano Nacar (nella foto), colto in flagrante mentre minacciava di morte il fratello e aggrediva la madre. L'intervento è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nell'area mercatale di via Miccoli, dove la pattuglia di agenti della municipale, insieme al comandante, ha notato un furgone ancora parcheggiato all'interno di uno spazio destinato al commercio. Poco distante, un uomo in evidente stato di alterazione, dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti, stava aggredendo fisicamente la madre 66enne e discutendo animatamente con il fratello poco più piccolo di lui. E davanti agli agenti della Polizia Locale ha anche minacciato di morte il fratello che era intervenuto in difesa della madre.

Gli agenti sono riusciti ad intervenire, bloccando il 46enne, noto per precedenti episodi di violenza riconducibili al 'codice rosso' per maltrattamenti in famiglia, e poi secondo quanto ricostruito, hanno capito che l'uomo voleva mettersi alla guida del furgone per raggiungere la casa della ex compagna con propositi omicidiari.

I vigili urbani hanno arrestato l'uomo con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, mentre madre e fratello hanno sporto formale denuncia-querela, dichiarando di temere per la loro incolumità a causa dei ripetuti comportamenti violenti del 46enne.

L'uomo è in attesa del processo per direttissima previsto per oggi, ed è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Marigliano. I vigili urbani hanno informato il PM di turno della Procura della Repubblica di Nola, oltre che quello di Napoli, per gli aspetti legati alla pregressa violenza domestica nei confronti dell'ex compagna.