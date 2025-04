A cura della Redazione

E’ un agente scelto della Polizia di Stato, in servizio presso il Centro Nazionale delle Fiamme Oro di Napoli che ieri non ha esitato a prodigarsi per trarre in salvo un uomo che aveva deciso di togliersi la vita lanciandosi da un ponte sopra i regi lagni fra Caivano e Marcianise.

Il poliziotto, infatti, si trovava nei pressi del canale quando ha visto l’uomo lanciarsi dal ponte e senza perdere un attimo di tempo, con l’aiuto di altre persone presenti sul posto, ha provato a trarre in salvo l’uomo lanciando una corda in acqua.

Rimasto invano tale tentativo, il poliziotto non ha esitato a tuffarsi in acqua e a raggiungere, con non poche difficoltà, l’anziano signore. Grazie al tempestivo intervento dell’agente e di una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri giunta sul posto, l’uomo è stato portato fuori dall’acqua, tratto in salvo e trasportato insieme al poliziotto presso l’Ospedale di Acerra per le cure del caso.