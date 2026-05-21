A cura della Redazione

Sono entrambi egiziani e domiciliati nel centro storico di Napoli i due giovani arrestati dai carabinieri di Forio con l’accusa di aver truffato un’anziana di 87 anni sull’isola d’Ischia.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando alla centrale operativa della compagnia è arrivata la segnalazione di una truffa appena consumata. La vittima, convinta di aiutare un nipote in gravi difficoltà economiche, aveva consegnato tutti i suoi risparmi, circa 7mila euro, a un ragazzo presentatosi come incaricato del familiare.

Immediatamente sono partite le ricerche dei responsabili e i carabinieri hanno presidiato i porti dell’isola per impedire una possibile fuga. Alle 15.10 una pattuglia del Radiomobile ha notato due giovani ritenuti sospetti e ha deciso di fermarli per un controllo.

Durante la perquisizione, nello zaino di uno dei due, nascosti all’interno di un telo mare, i militari hanno trovato una busta trasparente contenente sei mazzette di denaro per un totale di 7mila euro. Sequestrati anche alcuni vestiti e due telefoni cellulari di basso costo.

Le successive indagini, supportate dalle immagini di videosorveglianza e dalle dichiarazioni della pensionata, hanno confermato i sospetti degli investigatori. I due giovani sono stati arrestati, mentre il denaro è stato restituito all’anziana vittima.