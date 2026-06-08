Amalfi, bagni pubblici gratis per gli over 65: ecco come ottenere l'agevolazione

A cura della Redazione

Nuova agevolazione per gli anziani residenti ad Amalfi. L'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano ha deciso di estendere la gratuità dei bagni pubblici agli over 65, aggiungendo così un ulteriore beneficio a quelli già previsti per gli ascensori pubblici e i servizi di mobilità interna.

L'iniziativa sarà attuata dalla società in house Sistema Amalfi, che gestisce i servizi igienici pubblici del parcheggio Luna Rossa e di piazza Flavio Gioia. Proprio quest'ultima struttura sarà la prima a beneficiare del nuovo provvedimento.

Per usufruire dell'agevolazione, i cittadini residenti che hanno compiuto 65 anni dovranno recarsi presso gli uffici di Sistema Amalfi, in piazza Municipio, dove sarà effettuata la procedura di accreditamento. Successivamente, sarà sufficiente utilizzare la propria tessera sanitaria per accedere gratuitamente ai servizi.

«Estendiamo ai cittadini con più di sessantacinque anni anche la gratuità di questi servizi, in analogia a quanto abbiamo già fatto per l'utilizzo gratuito sia del bus interno che degli ascensori pubblici», ha spiegato il sindaco Daniele Milano.

L'ammissione al beneficio sarà subordinata alla verifica dei requisiti di età e residenza. La società Sistema Amalfi curerà inoltre gli aspetti tecnici legati alla registrazione degli utenti e all'attivazione dei sistemi di accesso automatizzato, garantendo il rispetto delle norme sulla privacy e sulla sicurezza informatica.

La misura nasce anche dal confronto con l'associazione pensionati "Orizzonti Sereni", che aveva rappresentato all'amministrazione la necessità di ampliare i servizi dedicati alla popolazione anziana.

Con questo provvedimento il Comune punta a rendere sempre più accessibili i servizi pubblici, migliorando la qualità della vita dei residenti più anziani e favorendo una maggiore inclusione sociale.