Volla, controlli sulla movida: sanzioni, un veicolo sequestrato e patente ritirata

Vasta operazione di controllo a Volla per contrastare le violazioni al Codice della strada e prevenire episodi di degrado e disturbo della quiete pubblica nelle aree della movida.

Nei giorni scorsi, la Polizia Locale, insieme ai Carabinieri della competente stazione territoriale, ha effettuato un servizio straordinario serale lungo via Aldo Moro e nelle zone limitrofe, interessate da numerose segnalazioni relative a situazioni di movida irregolare, soprattutto con il coinvolgimento di giovani e minorenni.

Controllati 42 veicoli

Nel corso dell'operazione le forze dell'ordine hanno sottoposto a controllo 42 veicoli, contestando sette violazioni amministrative al Codice della strada.

Le sanzioni elevate raggiungono un importo massimo complessivo di 5.973 euro. I controlli hanno inoltre portato al ritiro di una patente con decurtazione dei punti e al sequestro amministrativo di un veicolo finalizzato alla confisca.

Presidio del territorio e prevenzione

L'attività rientra nel piano di controlli straordinari predisposto dall'amministrazione per rafforzare la presenza delle forze dell'ordine nelle aree maggiormente esposte a criticità.

L'obiettivo è garantire una maggiore sicurezza negli spazi pubblici, assicurare un intervento tempestivo in caso di emergenze e prevenire fenomeni di degrado urbano, comportamenti pericolosi e situazioni che possano compromettere l'ordine e la sicurezza pubblica.

I controlli, fanno sapere dal Comune, proseguiranno anche nelle prossime settimane con ulteriori servizi mirati nelle zone più frequentate della città.