Scooter contro un'auto: ragazza di 17 anni ricoverata in prognosi riservata

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri ad Afragola, dove una ragazza di 17 anni è rimasta seriamente ferita dopo lo scontro tra uno scooter e un'autovettura.
Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la giovane viaggiava come passeggera sullo scooter quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con un'auto in via Benedetto Croce.
La 17enne è stata inizialmente trasportata al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra. Considerata la gravità delle lesioni riportate, i sanitari hanno disposto il trasferimento all'ospedale Cardarelli di Napoli.
La ragazza ha riportato un politrauma ed è attualmente ricoverata nel reparto di Neurochirurgia in prognosi riservata.
Illesi, invece, il conducente dello scooter e quello dell'autovettura coinvolta nell'incidente.