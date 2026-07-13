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Scooter contro un'auto: ragazza di 17 anni ricoverata in prognosi riservata

Scooter contro un'auto: ragazza di 17 anni ricoverata in prognosi riservata

La giovane, passeggera del mezzo a due ruote, è stata trasferita al Cardarelli di Napoli

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri ad Afragola, dove una ragazza di 17 anni è rimasta seriamente ferita dopo lo scontro tra uno scooter e un'autovettura.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la giovane viaggiava come passeggera sullo scooter quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con un'auto in via Benedetto Croce.

La 17enne è stata inizialmente trasportata al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra. Considerata la gravità delle lesioni riportate, i sanitari hanno disposto il trasferimento all'ospedale Cardarelli di Napoli.

La ragazza ha riportato un politrauma ed è attualmente ricoverata nel reparto di Neurochirurgia in prognosi riservata.

Illesi, invece, il conducente dello scooter e quello dell'autovettura coinvolta nell'incidente.

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