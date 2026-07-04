Truffe agli anziani, fermato a Ischia un 17enne: sventato un secondo colpo da 39mila euro

A cura della Redazione

Ha appena 17 anni, nessun precedente penale e una vita fino a ieri lontana dai tribunali. Eppure è stato denunciato dai Carabinieri con l'accusa di truffa aggravata dopo essere stato fermato nel pomeriggio di ieri in via Enea, a Ischia, mentre, secondo gli investigatori, stava raggiungendo un'altra vittima da raggirare.

Il ragazzo, residente a Orta di Atella, è ritenuto l'autore della truffa messa a segno lo scorso 27 giugno ai danni di un'anziana, alla quale, fingendosi un carabiniere, avrebbe sottratto 11mila euro in contanti e numerosi gioielli in oro.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il raggiro sarebbe stato preparato da un complice, il cosiddetto "telefonista", che aveva convinto la vittima a consegnare denaro e preziosi con il pretesto di un presunto confronto con la refurtiva di una rapina mai avvenuta. Una tecnica ormai diffusa in tutta Italia e già utilizzata anche a Napoli, dove i truffatori fanno leva su fatti di cronaca realmente accaduti per rendere più credibile l'inganno.

Determinante per le indagini è stato il riconoscimento del giovane da parte della vittima, avvenuto in caserma. Ma gli accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di fare un passo ulteriore, intercettando un secondo tentativo di truffa già in corso nella stessa zona.

Un'altra persona aveva infatti già raccolto 9mila euro in contanti e gioielli per un valore di circa 30mila euro, pronta a consegnarli al falso carabiniere. L'intervento dei militari ha però impedito che il piano si concretizzasse.

Dallo smartphone sequestrato al 17enne sarebbe emersa una chat attraverso la quale un interlocutore lo guidava in tempo reale fino all'abitazione della vittima, condividendo la posizione su Google Maps e fornendo indicazioni dettagliate sul percorso da seguire.

L'episodio, secondo gli investigatori, confermerebbe un fenomeno criminale sempre più diffuso: quello delle organizzazioni che reclutano minorenni, spesso incensurati, per il ritiro del denaro e dei preziosi. Giovani utilizzati come manovalanza facilmente sostituibile, mentre chi organizza le truffe rimane nell'ombra, gestendo tutto telefonicamente.

Il 17enne è stato denunciato alla Procura per i Minorenni di Napoli. Sulla base degli elementi raccolti, i Carabinieri chiederanno all'Autorità giudiziaria competente l'applicazione di una misura cautelare. Le indagini proseguono per identificare il complice che gestiva i contatti telefonici e per ricostruire l'eventuale organizzazione criminale coinvolta.