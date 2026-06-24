Terzigno, al via il Vesuvio Sunset Sessions: musica live, bollicine e sapori del territorio

Prende il via venerdì 26 giugno 2026 il calendario delle Vesuvio Sunset Sessions, il nuovo format estivo promosso dall’Agri Resort del Vesuvio, una rassegna di eventi che ogni venerdì sera unirà musica dal vivo, enogastronomia e promozione delle eccellenze del territorio vesuviano.
Il primo appuntamento, in programma alle ore 20:30, sarà “Sax & Bollicine sotto le stelle”, una serata pensata per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva tra natura, gusto e intrattenimento nella suggestiva cornice del Parco Nazionale del Vesuvio.
Un progetto per valorizzare il turismo locale
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Agri Resort del Vesuvio e Pro Loco Terzigno, con l’obiettivo di incentivare il turismo locale e promuovere il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico dell’area vesuviana.
Le Vesuvio Sunset Sessions rappresentano infatti un modello di sinergia tra operatori turistici, associazioni e produttori locali, impegnati nella valorizzazione delle tradizioni e delle eccellenze che caratterizzano il territorio ai piedi del vulcano più famoso d’Europa.
Durante la serata inaugurale, gli ospiti potranno rilassarsi immersi nel verde dell’Agri Resort accompagnati dalle note del sax di Sergio Pepino, protagonista dell’intrattenimento musicale dal vivo.
Ad arricchire l’esperienza sarà il percorso enogastronomico ideato dall’Agri Chef Francesco Ambrosio, che proporrà una selezione di finger food realizzati con ingredienti e prodotti dell’Azienda Agricola L’Oro del Vesuvio – Masseria Orlando.
La degustazione sarà accompagnata da calici di spumante ottenuto da uve di origine vulcanica, espressione autentica dell’identità vitivinicola del territorio vesuviano e delle sue peculiarità geologiche.