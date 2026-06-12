Lite tra fratelli finisce a colpi di pistola: arrestato 44enne

A cura della Redazione

Momenti di terrore in serata nei pressi di via Frezza a Giugliano, dove una violenta lite tra due fratelli è degenerata in una sparatoria.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Giugliano, un uomo di 44 anni, per motivi ancora in fase di accertamento, avrebbe avuto un acceso diverbio con il proprio fratello all'interno del cortile condominiale.

La discussione sarebbe rapidamente degenerata quando il 44enne ha impugnato una pistola e ha esploso diversi colpi d'arma da fuoco contro il familiare. I proiettili non hanno raggiunto il bersaglio, ma hanno danneggiato l'autovettura parcheggiata nell'area.

Il fratello è riuscito a fuggire, ma l'aggressore avrebbe continuato a inseguirlo, raggiungendo la sua abitazione dalla quale avrebbe esploso altri colpi dalla finestra nel tentativo di colpirlo. In totale sarebbero stati sparati almeno sette colpi.

Dopo l'accaduto, il 44enne si è barricato nell'abitazione dove vive con la madre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, giunti con le sirene spiegate, hanno indotto l'uomo a tentare la fuga in auto.

Il tentativo è durato pochi minuti. I militari lo hanno immediatamente bloccato e arrestato.

Nel corso delle ricerche è stata recuperata anche la pistola utilizzata durante la sparatoria, che l'uomo avrebbe abbandonato nelle campagne circostanti nel tentativo di disfarsene.

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le ragioni che hanno portato all'esplosione della violenta lite familiare.