Il Rispetto che mi Aspetto”, a Caivano il primo workshop su inclusione, relazioni e non violenza

A cura della Redazione

Si è svolto questa mattina presso il Polo Millegiorni di Caivano il primo appuntamento del progetto “Il Rispetto che mi Aspetto”, iniziativa promossa dal Comune di Caivano e realizzata dalla Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sui temi del rispetto, della prevenzione della violenza e del contrasto a fenomeni come bullismo, discriminazione e prevaricazione.

Il workshop dedicato al rispetto nelle relazioni

Durante il workshop intitolato “Il rispetto nella comunicazione e nelle relazioni”, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi sull'importanza del rispetto reciproco nella vita quotidiana, approfondendo il ruolo che esso riveste nella comunicazione, nelle relazioni interpersonali, nel mondo dello sport e nella tutela dell'ambiente.

Nel corso dell'incontro è emerso come valori quali ascolto, gentilezza, empatia e collaborazione rappresentino strumenti fondamentali per costruire una comunità più inclusiva, consapevole e capace di valorizzare le differenze.

Il valore del rispetto di sé e degli altri

Particolare attenzione è stata dedicata al tema del rispetto di sé e degli altri, considerato il presupposto indispensabile per la costruzione di relazioni sane, equilibrate e positive. I partecipanti hanno inoltre riflettuto sulla necessità di riconoscere e contrastare comportamenti aggressivi, discriminatori o lesivi della dignità delle persone, promuovendo una cultura della responsabilità e della convivenza civile.

All'incontro hanno preso parte il Sindaco di Caivano, dott. Antonio Angelino, l'Assessore alle Politiche Sociali, dott. Giuseppe Precchia, e la Presidente della Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio, Lidia Ronghi, che hanno portato il loro saluto istituzionale sottolineando il valore di iniziative capaci di favorire inclusione sociale, cittadinanza attiva e prevenzione.

I rappresentanti delle istituzioni hanno evidenziato l'importanza di promuovere percorsi educativi e formativi rivolti alla cittadinanza per contrastare ogni forma di violenza, bullismo e prevaricazione, contribuendo alla crescita di una comunità più coesa e rispettosa.