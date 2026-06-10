Caivano, aveva una pistola nascosta nel marsupio: arrestato dai finanzieri

A cura della Redazione

Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dell’occupazione abusiva degli appartamenti già sgomberati nel Parco Verde di Caivano, i finanzieri del Comando Provinciale Napoli hanno tratto in arresto un soggetto trovato in possesso di un’arma da fuoco con matricola abrasa, con il colpo in canna e il caricatore rifornito di 15 cartucce.

In particolare, i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Napoli, durante la perlustrazione dell’area, hanno notato un’autovettura effettuare ripetutamente lo stesso giro all’interno del Parco Verde. L’auto veniva quindi prontamente fermata e un uomo a bordo del veicolo - originario di Frattaminore (NA) - ha mostrato particolari segni di agitazione e insofferenza al controllo dei militari. All’esito dell’ispezione, l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola Beretta FS/98, pronta all’uso, occultata all’interno del proprio marsupio.

Le Fiamme Gialle procedevano pertanto all’arresto dell’uomo per detenzione e porto abusivo di armi clandestine e ricettazione, sottoponendolo alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. L’arma e le cartucce saranno sottoposte a perizia balistica tesa ad accertarne l’eventuale utilizzo in fatti di sangue.