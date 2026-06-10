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Lite nel traffico degenera: spara sei colpi contro un carabiniere e fugge

Lite nel traffico degenera: spara sei colpi contro un carabiniere e fugge

Dopo una discussione per motivi di viabilità, insegue un carabiniere libero dal servizio e apre il fuoco

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Ieri in tarda serata, un carabiniere libero dal servizio, in scooter, ha discusso con un altro motociclista per questioni di circolazione stradale. È successo in via Guglielmo Marconi a Sant'Anastasia.

Dopo la discussione, il motociclista ha inseguito il militare e ha esploso contro di lui 6 colpi d’arma da fuoco. Nessuno è andato a segno. Poi il centauro è poi fuggito.

Sono in corso idagini in corso per identificarlo e rintracciarlo.

Uno dei proiettili ha danneggiato lo pneumatico di un veicolo in sosta.  Gli altri proiettili sono finiti contro il muro di un edificio.

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