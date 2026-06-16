“Coltivare Diritti in Terra di Lavoro”, ad Aversa il confronto su migrazioni, lavoro e inclusione

A cura della Redazione

Mettere al centro il legame tra la mobilità delle persone in cerca di occupazione e le politiche di gestione del territorio per contrastare sfruttamento e precarietà. È questo l'obiettivo del convegno “Coltivare Diritti in Terra di Lavoro. Tavolo di confronto sulle dinamiche delle mobilità umane e le traiettorie dello sfruttamento”, in programma martedì 23 giugno 2026 alle ore 18.00 ad Aversa, presso l'Auditorium “Maria Cristina di Savoia” della Fondazione Sagliano, in Via Roma 304.

L'iniziativa è promossa dalla Diocesi di Aversa attraverso la collaborazione tra l'Ufficio Migrantes e l'Area Immigrazione della Caritas Diocesana, nell'ambito del calendario della Festa dei Popoli Aversa, manifestazione dedicata all'incontro tra culture, integrazione e cittadinanza.

Mobilità, integrazione e diritti: il tema al centro del dibattito

Il confronto prenderà le mosse dalla necessità di favorire un reale radicamento territoriale dei lavoratori, italiani e stranieri. Nei sistemi di accoglienza e inclusione sociale, infatti, l'integrazione stabile rappresenta una condizione essenziale per garantire l'accesso ai diritti e alle tutele previste dall'ordinamento.

Senza un percorso di inserimento duraturo, molte persone restano intrappolate in una zona grigia, sospesa tra marginalità sociale, vulnerabilità lavorativa e difficoltà di accesso agli strumenti di protezione giuridica.

L'analisi non riguarderà esclusivamente il settore agricolo, ma si estenderà a tutte le dinamiche che spingono le persone a spostarsi per trovare lavoro, coinvolgendo i diversi comparti produttivi, dal settore primario al terziario, fino al mondo della scuola e dei servizi.

I saluti istituzionali e l'introduzione ai lavori

Ad aprire il convegno saranno i saluti di don Carmine Schiavone, Direttore della Caritas Diocesana di Aversa.

L'introduzione sarà affidata a don Giuseppe Esposito, Direttore dell'Ufficio Ecumenismo e Dialogo della Diocesi di Aversa, che offrirà una riflessione sul valore dell'incontro tra i popoli, del dialogo e della fraternità come strumenti per costruire comunità più inclusive.

Yvan Sagnet tra i relatori: focus sulla lotta al caporalato

Tra gli ospiti più attesi figura Yvan Sagnet, fondatore e presidente dell'Associazione NoCap, considerato una delle principali voci nazionali nella lotta contro il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori agricoli.

Accanto a lui interverrà Michele Montella, Direttore Commerciale di Montella BIO, che porterà l'esperienza di un modello imprenditoriale orientato alla sostenibilità e al rispetto dei diritti dei lavoratori lungo tutta la filiera produttiva.

Normativa, accoglienza e Terzo Settore: le esperienze sul campo

Il quadro legislativo e le azioni messe in campo dal Terzo Settore saranno approfonditi dall'avvocato Giovanfrancesco Esposito, in rappresentanza della Delegazione Caritas Campania, e da Roger Sylvestre Adjicoudé, Responsabile dell'Area Immigrazione della Caritas Diocesana di Aversa.

I due relatori illustreranno le principali criticità legate all'accesso ai diritti, ai percorsi di regolarizzazione e all'accompagnamento legale delle persone migranti, condividendo l'esperienza maturata quotidianamente nei servizi di accoglienza e orientamento.

Il dibattito sarà moderato dal professor Ciro Pizzo, docente di Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Le conclusioni saranno affidate a S.E. Monsignor Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa, che offrirà una riflessione finale sul rapporto tra dignità del lavoro, accoglienza e costruzione di comunità capaci di garantire inclusione e diritti.