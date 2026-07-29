YMA-latte

Calcio al volto di un 70enne durante una rissa in piazza: arrestato 18enne per tentato omicidio

Calcio al volto di un 70enne durante una rissa in piazza: arrestato 18enne per tentato omicidio

La violenta aggressione nel Napoletano davanti ai passanti, tra cui una bambina. L'anziano è ricoverato in prognosi riservata, decisivi i filmati delle telecamere per identificare il responsabile

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Una lite scoppiata in pieno centro tra un gruppo di ragazzi e alcuni anziani si è trasformata in una brutale aggressione, culminata con un calcio al volto sferrato a un 70enne ormai a terra. È accaduto a Grumo Nevano, dove i Carabinieri hanno arrestato un 18enne, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, tutto è iniziato con un acceso diverbio tra alcuni giovani e un gruppo di anziani. Le cause della discussione sono ancora in fase di accertamento, ma in pochi istanti gli insulti hanno lasciato spazio alle spinte e poi alla violenza.

Dalla lite alla feroce aggressione

Durante il parapiglia sarebbe stato anche infranto il vetro di un circolo frequentato dagli anziani della zona. Da quel momento la situazione è rapidamente degenerata.

Un 18enne avrebbe colpito ripetutamente con pugni uno degli uomini coinvolti nella lite. Un 70enne è intervenuto nel tentativo di separare i contendenti, ma ha perso l'equilibrio ed è finito a terra. A quel punto il giovane gli avrebbe sferrato un violento calcio al volto.

L'anziano ha perso i sensi, battendo anche la testa sull'asfalto. È rimasto immobile in una pozza di sangue davanti ai numerosi passanti. Tra chi ha assistito alla scena anche una madre che stava passeggiando con la propria bambina.

L'indagine dei Carabinieri

L'allarme al 112 ha fatto intervenire i Carabinieri della stazione di Grumo Nevano, che hanno avviato immediatamente le indagini. Fondamentali si sono rivelate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno consentito ai militari di ricostruire la dinamica dell'aggressione e identificare il presunto autore del calcio.

Il giovane è stato rintracciato e arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Dopo le formalità di rito è stato trasferito in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Anziano ricoverato in prognosi riservata

Il 70enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Frattamaggiore, dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono monitorate dai medici, mentre proseguono gli accertamenti dei Carabinieri per chiarire l'esatta sequenza dei fatti e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella violenta rissa.

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di TorreSette direttamente da Google News.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE