Minaccia l'ex e semina il terrore: aggredisce i genitori, la sorella e l'ex suocero, arrestato 25enne

A cura della Redazione

Una relazione finita male, la gelosia mai accettata e una lunga escalation di violenza. È questo lo scenario che ha portato all'arresto di un 25enne di Bacoli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, al termine di una giornata caratterizzata da minacce, aggressioni e atti intimidatori nei confronti di familiari ed ex compagna.

Il giovane è accusato di atti persecutori, lesioni personali e minaccia aggravata. Dopo l'arresto è stato trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Le minacce all'ex compagna

Secondo quanto ricostruito dai militari, tutto avrebbe avuto inizio nel pomeriggio, quando un acceso scambio di messaggi con l'ex fidanzata sarebbe sfociato in gravi minacce.

Il 25enne avrebbe annunciato l'intenzione di raggiungere l'abitazione della ragazza, rivolgendole frasi intimidatorie e minacciando anche il padre della giovane. Spaventata, la vittima ha immediatamente avvisato il genitore, che l'ha raggiunta.

L'aggressione alla madre

Prima di uscire di casa, il giovane avrebbe avuto un violento litigio con la madre, che cercava di convincerlo a lasciarsi definitivamente alle spalle quella relazione.

La discussione sarebbe degenerata rapidamente: il 25enne avrebbe spintonato la donna, facendola cadere contro il bracciolo del divano, per poi morderla a un braccio. La madre è stata successivamente accompagnata al pronto soccorso dai familiari.

Il confronto con l'ex suocero

Poco dopo il giovane si è presentato in scooter sotto l'abitazione dell'ex compagna armato di un coltello da cucina.

Qui avrebbe trovato il padre della ragazza, che impugnava una mazza da baseball. Lo scontro è stato evitato grazie all'intervento di un passante, che è riuscito a separare i due prima che la situazione degenerasse.

Le minacce alla sorella e il portone distrutto

La furia del 25enne non si è fermata. Successivamente si è diretto sotto casa della sorella, ancora armato del coltello.

Secondo gli investigatori, avrebbe urlato di volerla accoltellare. Non riuscendo a entrare nell'edificio, avrebbe sfondato il portone d'ingresso, continuando a insultare e minacciare anche altri residenti della zona prima di allontanarsi.

L'aggressione al padre in ospedale

La sua corsa si è conclusa al pronto soccorso dove era stata accompagnata la madre.

Qui il giovane avrebbe incontrato il padre e lo avrebbe aggredito, schiaffeggiandolo, facendolo cadere a terra e tentando perfino di strangolarlo. Dopo l'ennesima aggressione si è dato nuovamente alla fuga.

L'arresto dei Carabinieri

Le ricerche sono scattate immediatamente e hanno visto impegnati i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Pozzuoli, con il supporto dei militari delle Stazioni di Monteruscello e Licola.

Il 25enne è stato rintracciato e arrestato con le accuse di atti persecutori, lesioni personali e minaccia aggravata. Dopo le formalità di rito è stato trasferito in carcere, dove resterà in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.