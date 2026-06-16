Premio Caivano 2026: serata di gala tra eccellenze, scuola e riscatto del territorio

A cura della Redazione

Il Premio Caivano 2026, giunto alla sua VIII edizione, torna a raccontare e celebrare storie di eccellenza, talento e riscatto umano e professionale che attraversano il territorio. Un appuntamento ormai consolidato che mette al centro scuola, cultura, musica, sport e imprenditoria, trasformando Caivano in un simbolo di partecipazione e valorizzazione delle migliori energie locali.

La cerimonia si terrà venerdì 19 giugno alle ore 20:00 nella suggestiva cornice del Palazzo Marchesale, dimora storica che anche quest’anno farà da scenario alla serata di gala.

Una serata di gala tra musica, cultura e spettacolo

L’edizione 2026 sarà arricchita dalla presenza straordinaria di Katia Ricciarelli, la cui voce renderà ancora più suggestiva la cerimonia di consegna dei riconoscimenti.

A condurre la serata saranno Lino D’Angiò e il giornalista Antonio D’Ascoli, in un percorso che accompagnerà il pubblico tra premi, testimonianze e momenti di spettacolo.

L’organizzazione è curata da Sveglia Caivano, realtà associativa presieduta da Nino Navas, che da anni promuove iniziative dedicate alla crescita sociale e culturale del territorio.

Scuola e giovani al centro del Premio Caivano 2026

Anche quest’anno uno dei pilastri del premio resta il mondo della scuola, considerato motore fondamentale di crescita e futuro.

Il Bonus Attrezzature Scolastiche è stato assegnato all’Istituto Comprensivo Statale Mameli-Cilea, mentre la Borsa di Studio per Studente Meritevole è stata destinata a uno studente del Liceo Braucci, realtà formativa di riferimento del territorio.

Un segnale chiaro della volontà di investire sulle nuove generazioni, come ha sottolineato il presidente Nino Navas, ricordando come il Premio continui a valorizzare “le migliori energie del territorio, premiando storie di impegno, cultura, solidarietà e successo che rappresentano un motivo di orgoglio per l’intera comunità”.

I premiati del Premio Caivano 2026

Il riconoscimento principale dell’edizione 2026 sarà conferito a Carmine Marotta, fondatore della Marotta Evolution Group di Modena. Una storia che parte da Caivano, in particolare dal Parco Verde, e che si è trasformata in un percorso di successo imprenditoriale a livello nazionale. Oggi Marotta guida un’azienda leader nella produzione di macchinari destinati all’industria casearia, rappresentando un esempio concreto di riscatto personale e professionale.

Tutti i riconoscimenti dell’edizione 2026

Accanto al premio principale, il Premio Caivano 2026 celebra anche altre figure che si sono distinte nei rispettivi ambiti.

Il Leone d’Argento per la Cultura sarà assegnato allo scrittore Giuseppe Bianco, mentre il riconoscimento per la Medicina andrà alla psicologa Pina Liguori. Il Leone d’Argento Giovani è stato attribuito ad Antonio e Pietro Marzano, protagonisti nel settore farmaceutico con Farmaceutica S.p.A..

Il Leone d’Argento Speciale sarà invece conferito a Giosy Romano, per il contributo offerto allo sviluppo industriale e produttivo di Caivano.

Le Menzioni Speciali coinvolgono realtà associative e sportive del territorio come A Cor a Cor, ASD Pallacanestro Jirafa Caivano, Gecotour e Heartline Cardiologia, a testimonianza di un tessuto sociale vivo e attivo.

Sponsor e patrocinio istituzionale

L’evento è reso possibile grazie al sostegno di importanti partner e istituzioni. Il main sponsor dell’edizione 2026 è Magnum IceCream Company, affiancato da Union Gas e Luce come partner ufficiale.

Il Premio gode inoltre del patrocinio della Città Metropolitana di Napoli, di Confindustria Napoli, del Consorzio ASI Caivano e del Comune di Caivano, a conferma della forte sinergia tra mondo istituzionale, produttivo e associativo.