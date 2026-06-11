Costiera Amalfitana e Cilento, rafforzati i controlli sulle locazioni turistiche: oltre 9,5 milioni di redditi occultati

A cura della Redazione

Con l’avvio della stagione estiva, la Guardia di Finanza di Salerno ha ulteriormente intensificato le attività di controllo contro le irregolarità economico-finanziarie nel settore delle locazioni turistiche, un comparto sempre più rilevante per l’economia locale grazie all’aumento dei flussi di visitatori.

L’azione ispettiva si è concentrata soprattutto nelle principali aree a vocazione turistica della provincia, come la Costiera Amalfitana e il Cilento, territori che negli ultimi anni hanno registrato una forte crescita delle strutture ricettive, spesso accompagnata però da fenomeni di irregolarità e abusivismo.

Nel corso dei controlli, le Fiamme Gialle hanno eseguito oltre 60 ispezioni, con esiti irregolari in più della metà dei casi. Le verifiche fiscali hanno fatto emergere un quadro significativo sul piano tributario, con redditi non dichiarati per oltre 9,5 milioni di euro, IVA non versata per più di 600.000 euro e una base imponibile IRAP sottratta al fisco di quasi 12 milioni di euro.

L’attività investigativa ha inoltre portato alla luce diverse situazioni di totale abusivismo, con operatori attivi senza alcuna comunicazione obbligatoria o autorizzazione, e quindi sconosciuti al fisco e alle autorità competenti. In diversi casi sono state riscontrate anche violazioni in materia di sicurezza e sanità pubblica, oltre alla presenza di lavoratori in nero o comunque irregolari.

Non sono mancate ulteriori irregolarità legate agli obblighi fiscali e amministrativi del settore: dall’omesso versamento della tassa di soggiorno e dei tributi locali, fino alla mancata corresponsione del canone RAI e dei diritti SIAE. Un altro aspetto critico riguarda le violazioni previste dal TULPS, con la mancata comunicazione degli ospiti alle autorità di pubblica sicurezza da parte di diversi gestori.

Nel complesso, il fenomeno delle irregolarità nel settore delle locazioni turistiche appare in crescita, alimentato dall’espansione della domanda turistica e dalla diffusione di strutture non pienamente regolarizzate. Per questo motivo, la Guardia di Finanza proseguirà anche nelle prossime settimane le attività di controllo sul territorio, con particolare attenzione alle aree a maggiore densità turistica della provincia