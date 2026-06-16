Anacapri, sequestrato cantiere in un noto hotel: sotto sigilli suite, piscina e centro benessere

A cura della Redazione

Suite, piscina, aree idromassaggio, percorsi di collegamento e un centro benessere realizzati all'interno di un noto complesso turistico-alberghiero sono stati posti sotto sequestro preventivo dai Carabinieri della Compagnia di Sorrento in esecuzione di un decreto emesso dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica.

Il provvedimento riguarda una serie di opere edilizie realizzate all'interno di una struttura ricettiva situata ad Anacapri, ritenute dagli investigatori prive di validi titoli autorizzativi.

L'attività d'indagine, coordinata dalla Procura di Napoli e condotta dall'Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sorrento insieme ai funzionari della Soprintendenza di Napoli, ha preso avvio da un'ispezione effettuata il 2 aprile 2026.

Nel corso degli accertamenti sarebbero emersi gravi indizi relativi alla realizzazione di manufatti in un'area sottoposta a vincolo culturale e paesaggistico, in assenza di autorizzazioni ritenute idonee. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli interventi avrebbero comportato una significativa trasformazione edilizia e alberghiera del complesso.

Tra le opere finite sotto la lente degli investigatori figurano la realizzazione di nuove suite, una piscina con aree dedicate all'idromassaggio, la trasformazione di antiche cisterne e abitazioni in spazi destinati all'attività alberghiera, oltre alla creazione di percorsi di collegamento interni e di un centro benessere.

Secondo l'ipotesi investigativa, i lavori sarebbero stati eseguiti sulla base di titoli edilizi supportati da autorizzazioni paesaggistiche considerate scadute e quindi non più valide per la realizzazione degli interventi.

Le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori profili di rilevanza penale e accertare ogni aspetto della vicenda.

Come previsto dalla legge, il sequestro preventivo rappresenta una misura cautelare adottata nella fase delle indagini preliminari. Il destinatario del provvedimento è attualmente una persona sottoposta a indagini e deve pertanto essere considerata presunta innocente fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.