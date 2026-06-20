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Ischia, fermato al porto con oltre un chilo di cocaina nascosto in auto: arrestato 61enne

Ischia, fermato al porto con oltre un chilo di cocaina nascosto in auto: arrestato 61enne

La Polizia di Stato ha intercettato l’uomo durante i controlli ai veicoli sbarcati da un traghetto proveniente da Pozzuoli. Sequestrati circa 1,2 chilogrammi di cocaina.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 61 anni con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Ischia nell’ambito di specifici servizi di controllo predisposti presso il porto dell’isola.

I poliziotti, impegnati nelle verifiche su veicoli e persone in arrivo, hanno notato il 61enne a bordo di un’autovettura appena sbarcata da un traghetto proveniente da Pozzuoli. Durante il controllo, l’uomo avrebbe manifestato fin da subito un atteggiamento particolarmente insofferente, circostanza che ha insospettito gli operatori.

L’intuito investigativo degli agenti ha trovato conferma nel successivo approfondimento: all’interno dell’auto, accuratamente occultati, sono stati rinvenuti circa un chilogrammo e 200 grammi di cocaina.

 

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