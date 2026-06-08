Katia Ricciarelli ospite del Premio Caivano 2026: svelati i protagonisti della serata di gala

A cura della Redazione

Sarà la straordinaria voce di Katia Ricciarelli a impreziosire la serata di gala del Premio Caivano 2026, la manifestazione giunta alla sua VIII edizione che ogni anno celebra donne, uomini, associazioni, imprese, scuole e realtà che rappresentano l’eccellenza, il talento e il riscatto del territorio. La conferenza stampa di presentazione dell’evento, promossa dall’associazione Sveglia Caivano, si terrà domani, martedì 9 giugno 2026, alle ore 10.30 presso il Municipio di Caivano.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati il programma della serata, gli ospiti, i premiati e le iniziative sociali e culturali collegate alla manifestazione.

Interverranno: Nino Navas, presidente del Premio Caivano e di Sveglia Caivano; Lino D’Angiò che condurrà la serata di gala con Antonio D’Ascoli, giornalista; Aniello Sepe, tenore; Mattia Fiore, vicepresidente Sveglia Caivano; Antonio Angelino, sindaco di Caivano

Un premio che guarda al futuro

Come da tradizione, Sveglia Caivano dedica una particolare attenzione al mondo della scuola e alle giovani generazioni. Per l’edizione 2026, il Bonus Attrezzature Scolastiche è stato assegnato all’Istituto comprensivo statale Mameli-Cilea, mentre la Borsa di Studio per Studente Meritevole è stata destinata a un alunno del Liceo Braucci, eccellenza formativa del territorio.

La serata di gala

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si svolgerà il 19 giugno 2026, a partire dalle ore 20.00, nella prestigiosa cornice del Palazzo Marchesale di Caivano. L’evento vede Magnum IceCream Company e Union Gas main sponsor e gode del patrocinio della Città Metropolitana di Napoli, di Confindustria Napoli, del Consorzio Asi Caivano e del Comune di Caivano.

“Il Premio Caivano continua a raccontare e valorizzare le migliori energie del territorio, premiando storie di impegno, eccellenza, cultura, solidarietà e successo che rappresentano un motivo di orgoglio per l’intera comunità”, dice il presidente Nino Navas.

I premiati dell’edizione 2026

Premio Caivano 2026: Carmine Marotta, fondatore della Marotta Evolution Group di Modena. Una storia esemplare di riscatto umano e imprenditoriale: nato al Parco Verde di Caivano, oggi guida un’azienda leader nella produzione di macchinari destinati all’industria casearia.

Leone d’Argento per la Cultura: Giuseppe Bianco, scrittore.

Leone d’Argento per la Medicina: Pina Liguori, medico.

Leone d’Argento Giovani: Antonio e Pietro Marzano, Farmaceutica S.p.A..

Leone d’Argento Speciale: Giosi Romano, per il contributo offerto allo sviluppo industriale e produttivo di Caivano.

Menzioni Speciali: Associazione A Cor a Cor; Asd Pallacanestro Jirafa Caivano; Gecotour Heartline Cardiologia.