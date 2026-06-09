Amalfi, il ten. Gianpaolo Macinate nuovo comandate della Guardia di Finanza

A cura della Redazione

Il tenente Gianpaolo Macinante si è insediato al comando della Tenenza di Amalfi, Reparto della Guardia di Finanza con competenza sui comuni di Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Furore, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti.

Proveniente dalla Compagnia di Cava de’ Tirreni, il neo Comandante, 55 anni e laureato in Economia e Commercio, si è arruolato nella Guardia di Finanza nel 1995 ed è stato promosso Ufficiale nel 2023. Nella sua trentennale carriera ha ricoperto numerosi incarichi operativi in diversificate realtà, quali Bologna, Portici, Eboli e Battipaglia.

È la prima volta che al vertice della Tenenza di Amalfi viene posto un Ufficiale, segno della grande attenzione che la Guardia di Finanza ha voluto riconoscere ad un contesto territoriale ed economico di primaria importanza per la provincia di Salerno.

Nel dargli il benvenuto al nuovo Reparto, il Comandante Provinciale di Salerno, generale di Brigata Luigi Carbone, ha rivolto all’Ufficiale il proprio cordiale augurio di buon lavoro per le delicate funzioni che andrà ad assolvere.