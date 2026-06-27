Accoltellato sette volte davanti a un negozio: ferito un 38enne nel Napoletano

A cura della Redazione

Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti all'ospedale Villa Betania, dove era stato appena ricoverato un 38enne residente nel quartiere Poggioreale e già noto alle forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l'uomo sarebbe stato aggredito da alcuni sconosciuti mentre si trovava davanti a un negozio di abbigliamento. Gli assalitori lo avrebbero colpito con un'arma da taglio, sferrandogli sette fendenti in diverse parti del corpo.

Trasportato d'urgenza in ospedale, il 38enne è attualmente ricoverato. Le sue condizioni, secondo quanto emerso, non destano particolare preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire l'esatta dinamica dell'aggressione, identificare i responsabili e accertare il movente dell'accaduto.