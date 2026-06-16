Sant'Agnello conferisce la cittadinanza onoraria a Monica De Gennaro: omaggio alla campionessa olimpica

A cura della Redazione

Venerdì 19 giugno 2026 alle ore 18:00, nella Sala Consiliare del Comune di Sant’Agnello, sarà conferita ufficialmente la cittadinanza onoraria a Monica De Gennaro, atleta della Nazionale italiana di pallavolo e campionessa olimpica, protagonista di una delle pagine più prestigiose dello sport italiano.

La cerimonia si svolgerà nel corso di una seduta speciale del Consiglio Comunale e rappresenterà un momento di grande partecipazione per l’intera comunità. All’evento prenderanno parte l’Amministrazione comunale, le associazioni sportive del territorio, i cittadini e tanti giovani che vedono nella campionessa sorrentina un modello di impegno e determinazione.

Un riconoscimento alla carriera di Monica De Gennaro

Con il conferimento della cittadinanza onoraria, il Comune di Sant’Agnello intende rendere omaggio a una delle atlete più rappresentative della pallavolo mondiale. Nel corso della sua straordinaria carriera, Monica De Gennaro, conosciuta da tutti come “Moki”, ha conquistato prestigiosi successi nazionali e internazionali, distinguendosi per talento, professionalità e spirito di sacrificio.

Il riconoscimento assume un valore particolarmente significativo per la città della Penisola Sorrentina, dove l’atleta ha mosso i primi passi nel mondo dello sport prima di affermarsi ai massimi livelli internazionali.

Il sindaco Antonino Coppola: «Ha portato nel mondo i valori più autentici dello sport»

«Consegniamo simbolicamente le chiavi della nostra cittadina ad una grande atleta, entrata nella storia dell’Italia e della nostra terra», dichiara il sindaco Antonino Coppola.

«Nel corso di una carriera leggendaria, la nostra Moki ha saputo interpretare i valori dello sport nella forma più pura, incarnandoli con umiltà, dedizione e spirito di sacrificio. Invitiamo tutti, in particolare le giovani generazioni, a partecipare a questo momento ufficiale, prima in seduta di Consiglio e poi nel momento di dialogo con Monica De Gennaro. È un bel modo per sentirsi parte delle decisioni amministrative e per rendere omaggio ad un grande talento che ha mosso i primi passi qui a Sant’Agnello per poi conquistare la vetta del mondo».

Un evento aperto alla cittadinanza

Dopo la cerimonia ufficiale, è previsto un momento di incontro e dialogo con Monica De Gennaro, durante il quale cittadini, appassionati di sport e giovani atleti potranno confrontarsi con una delle figure più amate e vincenti della pallavolo italiana.