San Valentino Torio, la terza edizione della “Festa dell'Agricoltura”

A cura della Redazione

Giunta alla terza edizione la “Festa dell’Agricoltura” a San Valentino Torio (Sa), ideata dall’Imprenditore agricolo Alfonso Fiumarella (nella foto) e sostenuta dalla Pro Loco presieduta da Antonio Vastola e dall’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Michele Strianese, assume quest’anno una dimensione diversa, spirituale e nel contempo Istituzionale perché ispirata alla salvaguardia della Terra e del Creato, in omaggio all’8° Centenario della nascita in Cielo di San Francesco d’Assisi e per la presenza di un parterre politico Istituzionale di grande rango.

Interverranno i consiglieri regionali Giovanni Cuofano e Franco Picarone; l’assessore al turismo e alla transazione digitale della Regione Campania , Enzo Maraio; gli assessori del Comune di San Valentino Enzo Ferrante, Raffaella Zuottolo, Giuseppe Pascale, Franco Manzi (già consigliere regionale); Antonio Longobardi (segretario generale nazionale FILCOM – FISMIC – CONFSAL), Fedele D’Arienzo (presidente revisore dei conti di CONFASSOCIAZIONI).

Apre l’attesa kermes il sindaco ing. Michele Strianese mentre le conclusioni sono affidate all’assessore all’Agricoltura della Regione Campania prof.ssa Maria Carmela Serluca.

Anche la Musica sarà protagonista dell’evento. Intervengono artisti del territorio e riconosciuti sul piano nazionale. Fra gli altri: Francesco Amato, Lucia Sepe (soprano) e Pietro Russo (organo e pianoforte); Le Voci del Vesuvio (Riccardo Giacomaniello, Alessandra Barra, Giuseppe Longobardi, Salvatore Esposito, Gabriele Potenza); Le Chansonnier (Antonella Ferrara, Maria Pia Cirillo); Espedito De Marino e gli “Europe Trio Concert” (Pasquale Di Palma e Gianni Marcellini).

Infine un gustosissimo buffet e una succulenta degustazione di angurie.

L’evento si tiene nella suggestiva Villa Comunale di San Valentino Torio venerdì 10 luglio 2026 dalle ore 20.00.