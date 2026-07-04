Volla, fugge all'alt dei Carabinieri con una pistola rubata: minorenne finisce a Nisida

A cura della Redazione

Un minorenne è stato collocato nell'Istituto Penale per i Minorenni di Nisida in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della Procura minorile. Il giovane è gravemente indiziato, in concorso con altri, dei reati di porto e detenzione illegale di arma da fuoco, ricettazione e inosservanza dell'alt imposto dai Carabinieri.

Il provvedimento arriva al termine delle indagini condotte dai Carabinieri della Tenenza di Cercola in seguito a un episodio avvenuto lo scorso 19 giugno a Volla.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo era alla guida di un'autovettura quando avrebbe ignorato l'alt imposto dai militari, dando il via a un inseguimento. Durante la fuga avrebbe favorito il trasporto e l'occultamento di una pistola semiautomatica calibro 7,65, carica e pronta all'uso, risultata successivamente provento di ricettazione.

L'arma sarebbe stata lanciata dal passeggero dell'auto durante l'inseguimento. Quest'ultimo era stato arrestato in flagranza di reato nell'immediatezza dei fatti.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, hanno consentito ai Carabinieri di ricostruire la dinamica dell'accaduto e di raccogliere gravi indizi nei confronti del giovane, elementi che hanno portato all'emissione della misura cautelare eseguita nella giornata di ieri.

Come previsto dalla legge, si ricorda che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che il minorenne è da ritenersi presunto innocente fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.