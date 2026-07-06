Volla, corpi di fabbrica sotto sigilli: denunciato il titolare

A cura della Redazione

Nuovo intervento della Polizia Locale di Volla nell'ambito dei controlli disposti sul territorio per contrastare gli illeciti in materia urbanistica ed edilizia. Gli agenti del Comando, affiancati da un consulente dell'Ufficio Tecnico comunale e su disposizione del Comandante, Ten. Col. dott. Giuseppe Formisano, hanno sequestrato un cantiere composto da tre corpi di fabbrica in fase di realizzazione, attualmente allo stato grezzo.

L'operazione è scattata al termine di un sopralluogo che ha interessato un complesso edilizio ricadente in zona F2. Dagli accertamenti effettuati sarebbe emerso che i lavori in corso riguardavano una variazione della destinazione d'uso del manufatto senza la preventiva stipula della convenzione con il Comune, ritenuta necessaria prima dell'avvio degli interventi.

Considerato che i lavori erano ancora in corso e per evitare ulteriori modifiche allo stato dei luoghi, gli operatori hanno proceduto al sequestro preventivo del cantiere, apponendo i sigilli all'ingresso dell'area con il cartello recante la dicitura "Sequestro preventivo con apposizione di sigilli".

Sul posto è stato nominato un custode giudiziario, mentre il titolare dell'intervento è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola. L'ipotesi di reato contestata riguarda la presunta violazione per la realizzazione di opere in assenza della convenzione propedeutica ai titoli abilitativi.

L'operazione rientra nel piano di controlli predisposto dal Comando di Polizia Locale per il monitoraggio del territorio e il contrasto agli abusi edilizi.