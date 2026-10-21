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Sorrento, cade vetro da un'abitazione: 65enne colpito alla testa
L'uomo si trovava all'esterno della sua attività quando è stato colpito. Sul posto i carabinieri e i tecnici comunali per gli accertamenti
Nella notte i Carabinieri della compagnia di Sorrento sono intervenuti presso una gelateria. Un 65enne, titolare dell’attività commerciale, è stato colpito alla testa da un vetro caduto dal secondo piano di un appartamento disabitato dello stabile mentre si trovava all’esterno della gelateria.
L’uomo è stato trasferito in ospedale per poi essere dimesso con una prognosi di 15 giorni.
Il personale dell’ufficio tecnico del comune di Sorrento è intervenuto sul luogo dell’incidente per gli accertamenti del caso.
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