A cura della Redazione

Un tassista abusivo egiziano di 61 anni - come riporta un'agenzia Ansa - è stato arrestato dai carabinieri per aver violentato una cliente di 20 anni dopo averla caricata davanti a un noto locale della movida di Milano. E' avvenuto nella notte del 16 giugno scorso: la giovane ha raccontato di aver trascorso la serata assieme ad alcuni amici e di aver poi preso il tassista illegale per tornare a casa. Al suo risveglio però, si è accorta di essere stata violentata dal conducente che aveva approfittato della sua ubriachezza.

Tassista abusivo stupra cliente: 'questa corsa è gratis' - "Questa volta la corsa è gratis". È la frase che il tassista abusivo egiziano di 61 anni, da trenta in Italia, ha detto alla studentessa che ha violentato una volta riaccompagnata a casa. L'uomo, vedovo con figli e senza precedenti, è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura di Milano per lo stupro denunciato il 16 giugno scorso dalla ragazza di 20 anni. La giovane ha raccontato di essere andata alla discoteca Old Fashion con amici la notte prima e che, intorno alle 4, ha raggiunto un chiosco lì vicino dove si riuniscono i tassisti abusivi. L'Old Fashion è la discoteca nei pressi della quale fu aggredito il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò, due settimane fa. Ha incontrato l'egiziano, del quale aveva il numero di telefono poiché altre volte era stata accompagnata a casa ma sempre in compagnia di altre persone. Stavolta la 20enne era sola e molto ubriaca, al punto da ricordare solo l'indomani alcuni frammenti della notte. Tra questi c'è la frase che il tassista le ha detto portandola a casa, quando lei ha tentato di pagare la corsa. La violenza è avvenuta in un parcheggio poco distante dall'appartamento. Gli investigatori hanno svolto accertamenti sui tabulati e hanno atteso gli esiti (risultati positivi) dei test del dna sulla vittima e sulla maglietta.