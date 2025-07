A cura della Redazione

Mondo del calcio sotto shock. Diogo Jota, 28 anni, calciatore portoghese del Liverpool, sposato e padre di tre figli, è morto notte a causa di un incidente stradale che si è verificato nella provincia di Zamora (in Spagna) intorno all'una di notte.

La collisione fatale è avvenuta al chilometro 65 della A-52, nei pressi del comune di Palacios de Sanabria. Secondo i testimoni che hanno allertato i soccorsi, l'auto è rimasta avvolta dalle fiamme, con l'incendio che s'è propagato alla vegetazione circostante. A bordo della autovettura, il calciatore era in compagnia di suo fratello André, pure lui giocatore professionista. Per entrambi non c’è stato nulla da fare: i servizi medici che sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Una prima ricostruzione della tragedia effettuata dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto racconta che il veicolo ha sbandato e, uscito fuori strada, ha preso fuoco. Tuttavia sono in corso accertamenti per capire quali sono state le reali cause del sinistro.