Un vero e proprio girone infernale dantesco. E' drammatico quanto accaduto sul raccordo autostradale Casalecchio della A14 nei pressi di Borgo Panigale (ci troviamo nei pressi di Bologna). Intorno alle 14 si è verificato un incidente tra tre mezzi pesanti. Un'autocistrena che trasportava materiale infiammabile ha preso fuoco, che ha poi investito altri veicoli in transito. Avvertito un forte boato. Cinque le persone rimaste ferite nel sinistro stradale.

Il bilancio però si è aggravato a causa dei detriti scagliati dalla potente deflagrazione. Al momento si contano almeno un morto (l'ANSA parla di due vittime accertate) e decine di feriti (oltre 50), alcuni dei quali in gravi condizioni. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco - sezioni operative, USAR, Cinofili ed elicotteri - per domare le fiamme (operazione conclusa con successo) e salvare le persone rimaste intrappolate nei veicoli. Una densa coltre di fumo nero si è levata in aria per centinaia di metri ed è visibile anche dal capoluogo emiliano. Sul posto anche le pattuglie della Polizia Stradale per effettuare i rilievi, oltre, naturalmente, al personale sanitario.

Si è verificato infine il crollo parziale di un ponte della via Emilia. Chiuso il raccordo autostradale tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14 Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni. Interdetto al transito anche un tratto della Tangenziale.

IL COMUNICATO DELLE AUTOSTRADE

A seguito dell'incidente uno dei veicoli coinvolti, un'autocisterna che trasporta materiale infiammabile, ha preso fuoco esplodendo. Per ragioni di sicurezza è stato necessario procedere alla chiusura anche della Tangenziale di Bologna, nel tratto compreso tra Bologna Casalecchio e lo Svincolo aeroporto 4 bis, in entrambe le direzioni. Nell'incidente 5 persone sono rimaste ferite.

L'esplosione, avvenuta in corrispondenza di un tratto autostradale sovrappassante la via Emilia, ha determinato il crollo della sottostante soletta, in corrispondenza della carreggiata in direzione della A14 Bologna-Taranto, che pertanto resterà chiusa per tutto il tempo necessario alla sua ricostruzione. Le altre porzioni interessate dalle fiamme, quali la carreggiata dello stesso raccordo in direzione dell'A1 e del tratto complanare della Tangenziale, hanno subito danni per i quali sono in corso valutazioni da parte dei tecnici.

Sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 3° Tronco di Bologna, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici. Agli utenti in coda il personale su strada si sta attivando per la distribuzione di acqua refrigerata.

Agli utenti che da Firenze sono diretti verso la A14, dopo l'uscita obbligatoria di Bologna Casalecchio, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e di rientrare in Tangenziale all'altezza dell'uscita n° 5 Lame.

Per chi dall'A14 è diretto verso Firenze si consiglia di uscire a Bologna Panigale, percorrere la SS9 via Emilia verso Casalecchio, e rientrare in A14 da dove è poi possibile raggiungere la A1.

LE DICHIARAZIONI DEL MINISTRO DEI TRASPORTI, DANILO TONINELLI

«Massima vicinanza ai familiari delle vittime e ai feriti. Approfondiremo le cause di quanto accaduto e interverremo, laddove possibile, per evitare che simili tragedie capitino di nuovo».

(immagini tratte dai profili twitter di Polizia di Stato e Vigili del Fuoco)

