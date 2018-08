A cura della Redazione

Il senatore Alberto Airola (M5S) ha tentato il suicidio nel suo appartamento alla periferia di Torino, nel quartiere Aurora.

Lo scrive il quotidiano La Stampa. Airola è ricoverato all'ospedale San Giovanni Bosco e da giovedì sera non sarebbe più in pericolo di vita.

A dare l'allarme era stata la sorella che vive in un paese in provincia di Torino. Nell'abitazione del senatore pentastellato sarebbero state trovate due lettere, una indirizzata alle forze dell'ordine, l'altra ai familiari L'ultimo post di Airola sul suo profilo facebook il 14 agosto per il crollo del viadotto Morandi: "Sono scioccato da quello che è successo a Genova. Sono addolorato e angosciato per le vittime, i feriti e i loro cari". Airola, 48 anni, noto per le sue battaglie No Tav, è al secondo mandato come senatore.



M5S, vicinanza e rispetto per Alberto e sua famiglia - "La notizia riportata dalla stampa questa mattina che riguarda Alberto Airola ci colpisce e ci addolora profondamente. Siamo vicini ad Alberto e ai suoi familiari, cui manifestiamo il massimo sostegno possibile e tutto il nostro affetto e vicinanza. In questo momento così delicato chiediamo agli organi di stampa e a tutti di dimostrare il dovuto rispetto evitando appostamenti in ospedale ed ogni altro atto possa disturbare la famiglia di Alberto". Così in una nota il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle.