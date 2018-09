A cura della Redazione

L'uso intensivo di smartphone può avere effetti negativi su tutto il sistema muscolo-scheletrico del collo.

"Puntare l'occhio allo schermo del proprio telefono cellulare con le posture cui siamo abituati, per controllare Twitter, Facebook, o inviare un sms, aumenta notevolmente la forza gravitazionale. E con essa, il peso del cranio a cui è purtroppo associata una postura molto sfavorevole", ha detto venerdì Ingrid Heiller, direttrice dell'Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione Ortopedica dell'unità operativa di ortopedia all'ospedale di Speising a Vienna.

"I giovani in particolare non usano solo il loro smartphone per fare telefonate - contiinua la dottoressa -. Scrivono messaggi, navigano in Internet, scattano foto e guardano video. L'uso intensivo dei telefoni cellulari ha effetti negativi sull'intero sistema muscolo-scheletrico. Il telefono cellulare è nelle mani, la testa è piegata in avanti. Noi chiamiamo questo 'Anteflessione'. Questa posizione porta al sovraccarico dei tendini nell'area del collo, come anche i dischi intervertebrali del rachide cervicale sono sottoposti a una forte pressione".

Mal di testa e vertigini negli adolescenti sono spesso attribuiti alla tensione. Nel caso estremo, questo potrebbe portare nel tempo all'usura del disco intervertebrale. Una posizione che è causa, tra le altre cose, rallentando il cervello, di mal di schiena, così come di malattie cardiache. Inviare un messaggio di testo graverebbe il collo come se si avessero appesi 20 chili. A riprova di quanto assunto la Heiller ha riportato uno studio medico pubblicato nella rivista specializzata Surgical Technology International.

In media, la testa di un adulto pesa tra 4,5 e 5,5 chili. Quando la testa è inclinata di 45 gradi, agisce una forza di circa 200 Newton sui dischi intervertebrali "come se avessi 20 chili sul collo". Soprattutto, una monotona persistenza in questa posizione deve essere vista in modo critico - ha detto l'esperta di movimenti, - e raccomanda di fare delle pause e di assumere una postura ergonomica. Di conseguenza, la colonna vertebrale tende continuamente a queste condizioni. Che alla fine portano ad usura e "possibile intervento chirurgico".

"In alternativa, è meglio tenere il telefono all'altezza degli occhi, il che è meglio quando si è seduti con il gomito appoggiato sul tavolo. Un'altra alternativa è quella di appoggiarsi allo schienale o sdraiarsi per utilizzare lo smartphone" - conclude la Heiller -.